RBC-mascotte Boy Buffel zette ooit een Ajacied voor paal in Roosendaal: ‘Iedereen lag in een deuk’

Twintigers die (wellicht) woning van familie Ben Saddik wilden beschieten, krijgen vier jaar cel (maar kickbokser zelf krijgt niks)

Twee Nederlandse twintigers moeten vier jaar de cel in nadat ze vorig jaar een woning onder vuur namen in de Zegepraalstraat in Antwerpen. Ze dachten de ouderlijke woning van kickbokser Jamal Ben Saddik voor zich te hebben, maar vergisten zich schromelijk. Toch eiste Ben Saddik een stevige schadevergoeding, omdat zijn sportclub in de nasleep van de aanslag niet mocht openen. Maar de rechter toonde zich streng voor alle betrokkenen.