Rakata Festival klaar voor eerste editie: “Met kloostertuin meteen een unieke locatie”

Ze waren 18 en 16 jaar oud en ze voelden zich niet meteen meer op hun plaats op de traditionele jeugdfuiven. Ze trokken vooral naar Nederland om hun favoriete muziekgenre R&B en hiphop te ontdekken en begon het plan te rijpen om zelf iets te organiseren. Ze hebben ondertussen al wat feesten georganiseerd, maar nu voor het eerst dus een echt festival. Eentje waarbij mode en muziek hand in hand gaan. “We beginnen er ’s middags aan om 12 uur en eindigen doen we om middernacht”, zeggen de twee jonge organisatoren. Met onder meer Bilal Wahib, Pommelien Thijs, DIKKE, DJ Lady S, Loyk en nog zoveel meer hebben we best een mooie line-up waar we trots op zijn. Het is een mengeling geworden tussen popartiesten, hiphop acts, house dj’s en wereldmuziek.”

Kloostertuin

Place to be op zaterdga 30 juli is het park van de Redemptoristen in Essen, een vrij unieke locatie toch wel. Stichting Kempens Landschap, de eigenaar en beheerder van de tuin, is erg voorzichtig met de toestemming te geven aan activiteiten in deze tuin. “Wij als organisatie zijn Kempens Landschap en dan vooral Johan Van den Mooter (projectleider) en directeur Philippe De Backer enorm dankbaar voor het geven van deze kans. Wij doen ons uiterste best om dit vertrouwen in ere te houden, zodat het niet bij deze editie blijft.Het is dus een unieke kans voor u om te genieten van muziek en mode in het decor van dit prachtig stukje natuur.”