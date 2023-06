Promotie is een feit voor bijzondere club: ‘Ziggezagge ziggezagge Rimboe!’

Nacompetitie derde/vierde klasseDoor een 2-0 zege op Sprundel in de finale van de nacompetitie promoveert Rimboe naar de derde klasse. Volgens trainer Yasin Cayir is hiermee de doelstelling bereikt die hij stelde toen Rimboe vijf jaar geleden startte in de vijfde klasse van de zondagcompetitie.