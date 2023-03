Profwielrenner als kartrekker in het handbal: ‘Teamsport past eigenlijk veel beter bij mij’

Wolf zes keer gespot op klaarlich­te dag in Gooreind: “Hij liep zelfs gewoon op het fietspad”

Het was een bijzondere woensdagmiddag in Gooreind (Wuustwezel). Er dook een wolf op, die besloot op verkenning te gaan door het dorp. Daarvan heeft Welkom Wolf intussen zes meldingen gekregen. Volgens kenner Jan Loos van de organisatie is de verschijning van de wolf een verrassing. “Normaal zien we hem in deze contreien wel aankomen”, aldus Loos, die een oproep doet naar beelden van de verschijning. Vestigt de wolf zich binnenkort ook in deze regio?