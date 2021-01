Porsche belandt op z'n dak op oprit van villa

Wuustwezel/Kalmthout Kalmthout denkt niet meteen aan eigen vaccinatie­dorp, Wuustwezel wacht richtlij­nen af

7 januari De gemeente Kalmthout denkt nog niet meteen aan een eigen vaccinatiedorp en wacht de gesprekken af binnen de Eerstelijnszone Noorderkempen waartoe ze behoren. Buurgemeente Wuustwezel wacht eerste de richtlijnen af“De locatie is op zich niet zo belangrijk waar die ligt: als de mensen er maar geraken", zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) van Kalmthout. In Brasschaat opperen ze het voorstel om het militair domein te gebruiken maar daarvoor moet nog wel overleg gepleegd worden met Defensie. Gaston Van Tichelt van Essen is zelfs het idee om het elk in eigen dorp te organiseren genegen.