Poolse ontmoeting in Grieks restaurant

Huurder, die pand in Antwerpen illegaal aan toeristen aanbiedt, riskeert dwangsom

De huurder van een pand aan de Aalmoezenierstraat in Antwerpen mag de appartementen in dat pand niet meer verhuren aan toeristen. Dat is namelijk in strijd met de verkregen vergunning voor bewoning. Als hij de verhuur niet stopzet, moet hij vanaf juni een dwangsom betalen.