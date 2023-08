Poolse Anna dood gevonden in een Roosendaalse bosschage: ‘Mensen gewoon een beetje helpen, gebeurt niet’

Terrein in Loenhout chemisch verontrei­nigd: voorzorgs­maat­re­ge­len gelden in straal van 500 meter

Op de Bareelstraat in Loenhout (Wuustwezel) zijn in het grondwater verhoogde waarden vastgesteld van de chemisch schadelijke stoffen PFAS. Dat hebben metingen van OVAM uitgewezen. Aan de oorzaak ligt een brand uit 2012, die toen geblust werd met fluorhoudend blusschuim. In een straal van 500 meter rond het terrein in kwestie moeten bewoners voorzorgsmaatregelen nemen. Die gelden ook in zes andere zones in de gemeente. Daar staan nog bodemonderzoeken naar PFAS gepland of zijn die al lopende.