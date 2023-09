Politie ontdekt 11 kilo hennep en 29 kilo hasj in woning in Roosendaal

HUIZEN­JACHT. Deur­ne-Noord, de meest prijsvrien­de­lij­ke buurt in Antwerpen: “Je vindt hier nog woningen voor minder dan 300.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Deurne-Noord, het minder populaire deel van het Antwerpse district Deurne. “Maar misschien wel de meest betaalbare regio, die veel potentieel biedt naar meerwaarde in de toekomst”, zegt vastgoedverkoper Sebastiaan Hintjens.