Plofkraak op AXA-kantoor in centrum Essen

Essen Blue-bike strijkt neer aan station van Essen

24 juni Blue-bike bestaat tien jaar en gaat de komende dagen en weken in Vlaanderen 25 nieuwe locaties openen. Een van die plaatsen is het station van Essen waar voorlopig acht fietsen gehuurd kunnen worden, maar in de toekomst mogelijk nog wordt uitgebreid. Essen is de eerste locatie waar ook met een digitaal systeem fietsen kunnen ontleend worden en waarbij dus geen sleutel meer nodig is.