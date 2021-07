Plofkraak bij kantoor AXA in Kapelstraat

ANTWERPEN Antwerpen organi­seert nu ook ‘vaccinfuif’ voor 16-plus­sers: “Wie zich dit weekend inschrijft, krijgt woensdag al een prik”

25 juni Plots gaat het heel erg snel. Jongvolwassenen en zelfs minderjarigen worden al massaal uitgenodigd voor een eerste prik. In Antwerpen komen dit weekend de twintigers al aan de beurt. Om de verspreiding van de deltavariant voor te zijn, wordt er volgende week woensdag zelfs een feestje gebouwd in het vaccinatiedorp. Iedereen die zestien jaar of ouder is, wordt aangemoedigd zich op de Qvax-reservelijst te zetten dit weekend, zodat ze er woensdag bij kunnen zijn.