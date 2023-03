Pien is helemaal klaar met ‘die rolstoelgrapjes’: ‘Waarom wil een wildvreemde mijn medisch dossier weten?’

Verkeersinfo 40 minuten file op Antwerpse Ring richting Gent door ongeval aan viaduct in Merksem

Er is vanmorgen een ongeval gebeurd op de Ring rond Antwerpen ter hoogte van het viaduct in Merksem richting Gent. De rijbaan is ondertussen vrijgemaakt. Je verliest nog wel 39 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Ook op de E19 van Sint-Job-in’t-Goor tot Antwerpen-Noord is het 32 minuten aanschuiven.