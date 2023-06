Overzicht amateurvoetbal | Alles over de nacompetities voor promotie en degradatie

“Van levensgro­te Bar­bie-pop­pen tot een LE­GO-obe­lisk en een crossmotor met pizza”: wanneer 22 kinderen mogen exposeren in een Antwerps museum

9- en 10-jarige kinderen, die een tentoonstelling organiseren in een gerenommeerde instelling als het M HKA, het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen? Dan mag je iets speciaal verwachten. Hart en ziel legden de vierdejaars in hun expo, die ze ‘Museum Spelen’ doopten. Als klap op de vuurpijl hebben ze ook twee weken lang ‘gebabysit’ op een replica van een echt werk. En dat namen ze werkelijk overal mee naartoe. “Toen ik mijn kunstwerk in IKEA plots kwijtspeelde, sloeg ik in paniek.”