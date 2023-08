Overvaller die met scherp schoot in Roosendaal krijgt wellicht jeugd-tbs voor verslaving en stoornissen

DAKkan organi­seert eerste editie van Dakentoers

Stadsprogramma DAKkan pakt al jaren uit met talrijke dakevenementen waarbij kunst, cultuur en groen hand in hand gaan. Nu is er een nieuwe formule: op zaterdag 16 en zondag 17 september organiseert het cultuurproject in samenwerking met Antwerpen voor Klimaat voor de eerste keer Dakentoers. De ticketverkoop gaat vandaag van start.