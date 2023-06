Opnieuw veel files tijdens ochtendspits door afsluiting Haringvlietbrug: ruim uur vertraging

ZLM Tour laat Roosen­daals wielerhart kloppen, maar nog niet zo snel als met de Draai

ROOSENDAAL - Geen stukje frikandel of bitterbal, het was even wennen voor de gasten in de VIP-tent aan de Jan Vermeerlaan tijdens de ZLM Tour in Roosendaal. De chocolaatjes waren niet bestand tegen de hitte van 33 graden, maar de overige hapjes van Marokkaanse cateraar Narimane vielen goed in de smaak.