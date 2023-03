Ook Amphia en Bravis zien aantal coronapatiënten weer stijgen

District Merksem viert zijn sportlaure­a­ten in Schouwburg Noord

Veel volk in Schouwburg Noord in Merksem dinsdagavond: district Merksem en de sportraad van Merksem huldigden alle Merksemse sporters en sportclubs die in 2022 sterke sportprestaties hebben neergezet. Bovendien werd de sportambassadeur bekendgemaakt en de G-sporttrofee uitgereikt. De viering kreeg een extra showgehalte door optredens van DanceOne, The Bulldogs en Rabona Sport.