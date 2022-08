Ontvoering in Essen eindigt in regio Eindhoven na klemrijden van dader

Stabroek VAKANTIE­TIPS VOOR DE THUISBLIJ­VERS. Paintbal­len op forteiland: “Terwijl de kogels boven mijn hoofd uiteenspat­ten, giert de adrenaline door het lijf”

Zit jij vandaag niet ergens op een strand in Turkije? Staat je tent gewoon in je tuin en dus niet op een camping in Zuid-Frankrijk? Geen Oostenrijkse koeien die je ’s ochtends wakker loeien? Geen nood, ook in Vlaanderen kan je heerlijk op vakantie. Onze regiojournalisten testen de leukste uitstapjes voor jullie uit. Vandaag: avontuurlijk paintballen op het fort van Stabroek.

9 augustus