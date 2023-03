Ondanks rituitval en stakingen scoort Arriva bij Brabantse reizigers nog altijd ruim voldoende

‘De Derby van de Speeltuin’, rivalise­ren­de trainers én buurtgeno­ten: ‘Zullen we zaterdag samen op de fiets gaan?’

ODIO-METO is zaterdagavond niet zomaar een dorpsgevecht in de gemeente Woensdrecht. Het is ook de Derby van de Speeltuin. De beide trainers Erwin van Schilt en Ronald Broos leggen uit waarom.