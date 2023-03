Omwonenden na nieuw geweldsincident in Wouwse Plantage: ‘Waar zijn we in godsnaam in terechtgekomen?’

Antwerps labo biedt alle werknemers gratis opsporings­test darmkanker aan

Maart is ‘internationale darmkankermaand’. De Belgische laboratoriumgroep Medina draagt die actie als schakel in de gezondheidszorg een warm hart toe. Daarom krijgen alle medewerkers -ongeacht hun leeftijd - de kans om zich tot eind maart gratis te laten testen op darmkanker. Per medewerker die zich laat testen, doneert het labo een bedrag aan de vzw Stopdarmkanker.