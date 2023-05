Noodkreet burgemeester aan minister: ‘Ik wil extra blauw op straat, al is het maar tijdelijk’

Value Trading in tegenaan­val na beschuldi­gin­gen door Groen, omwonenden en professor: “Ontstel­lend kromme redenering”

De oproep van Groen en omwonenden om de activiteiten van alle ‘potentieel vervuilende’ bedrijven in de omgeving van de Jacob Jacobsstraat stop te zetten, lokt een zeer scherpe reactie uit bij goudraffinaderij Value Trading. “Het is ontoelaatbaar dat er voor de zoveelste keer zonder enig aantoonbaar bewijs beschuldigend naar het bedrijf wordt gewezen. Dit wordt als laster en reputatieschade ervaren”, zegt woordvoerder Frederik Picard.