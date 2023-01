Nispen loopt uit voor noodkreet aan gemeenteraad: ‘U snijdt het hart uit ons kleine dorp’

Antwerpen Stad bouwt nog dit voorjaar nieuw ponton in Bonaparte­dok op Antwerps Eilandje

Er komt nog dit voorjaar een nieuw ponton in het Bonapartedok op het Antwerpse Eilandje. Dat maakt het stadsbestuur bekend. Het is een belangrijke stap in de transformatie van het bekende dok naar een plek voor (water)recreatie. “We willen de Antwerpenaar dichter bij ‘zijn’ Schelde en dokken brengen.”

