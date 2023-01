Nippels, nog meer nippels / en tepels, ook veel tepels

Kalmthout IN BEELD. Arboretum beloont mooiste toverhaze­laars met titel ‘Miss Hamamelis’

Het Arboretum in Kalmhout is het afgelopen weekend weer op zoek gegaan naar ‘Miss Hamamelis 2023’ of: de mooiste toverhazelaar van het land. Bezoekers hadden zo’n zestigtal takjes ingezonden om mee te dingen naar de titel.

29 januari