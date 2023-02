Nieuwe voetpaden in vier straten in Essen

Antwerpen Broers krijgen celstraf­fen tot vijf jaar voor steekpar­tij na caféruzie

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mounir B. (33) woensdag veroordeeld tot vijf jaar cel voor poging tot doodslag. Hij had vorige zomer een man in de buik gestoken, nadat die betrokken was geraakt in een banale caféruzie met zijn broer Badre B. (37). Restauranthouder Badre B. kreeg als mededader vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

