Nieuwe trainer Wilfried Foesenek mikt met Achtmaal op vijfde plek: ‘Veel vertrouwen in’

Rosalie Custers (20) is eerste Antwerpse ‘Stadscome­di­an’

Rosalie Custers (20) heeft donderdagavond de allereerste titel van ‘Stadscomedian’ van Antwerpen in de wacht gesleept. Custers haalde het van zes medekandidaten tijdens de finale van de wedstrijd in de Arenbergschouwburg. Stadscomedian is een nieuw initiatief van de Arenberg en Gazet Van Antwerpen.