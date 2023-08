Nieuwe graffiti in Kadetunnel onder de schuiven in Roosendaal

Alexandra D’Archambeau (31) neemt schepenman­daat van de liberalen over in Wilrijkse districts­raad: “Speciale aandacht voor veilige fietsinfra­struc­tuur”

Op 7 september legt Alexandra D’Archambeau (31) de eed af van schepen in de Wilrijkse districtsraad. Ze neemt daarmee de verantwoordelijkheden van districtsschepen Werner Theuns over en zich nu over de portefeuilles van Openbaar Domein, Financiën & Begroting, Jumelage en Geitestoet ontfermt.