Nieuwe belasting voor eigenaren van vastgoed in binnenstad Roosendaal

ROOSENDAAL - De winkeliers in het centrum van Roosendaal zijn verenigd in ondernemersvereniging Collectief. De horecabazen zitten samen in de Koninklijke Horeca Nederland. Bewoners van de binnenstad hebben ook hun eigen platform.

Om nu te zorgen dat ook de eigenaren van vastgoed als collectief meer slagkracht krijgen, slaan zij nu de handen ineen met de oprichting van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). Alle eigenaren van vastgoed in de compacte binnenstad van Roosendaal moeten verplicht bijdragen aan het BIZ-fonds.

Meer dan huurpenningen innen

In de Roosendaalse binnenstad zijn verschillende eigenaren van panden actief. Van kleine spelers met één pand tot grote jongens met eigen winkelcentra. Zo heeft Syntrus Achmea het V&D-complex, Wereldhave de Roselaar en beheert Metterwoon de Passage. Nu gaat het belang van eigenaren verder dan het innen van huur. Immers, in een gezond winkelgebied betalen ondernemers makkelijker hun huurpenningen.

Volledig scherm De Roselaar bestaat ruim 50 jaar en is eigendom van Wereldhave. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Daarom zijn ze verenigd in de Vereniging van Vastgoedeigenaren. ,,We werken al geruime tijd goed samen, maar bestrijken slechts een gedeelte van de binnenstad. Daardoor missen we de slagkracht om als collectief echt iets te kunnen betekenen", zegt Jeroen Verwolf, die namens Wereldhave actief is in Roosendaal en die voorzitter van de verenigde vastgoedeigenaren is.

Quote In Tilburg betalen onderne­mers 400 tot 1.200 euro per pand per jaar aan de BIZ Saskia Nieuwesteeg, Bureau Binnenstad Roosendaal

Om die slagkracht te verbeteren wordt nu een BedrijvenInvesteringsZone opgericht. Ook in andere steden functioneren die. Vastgoedeigenaren binnen een bepaald gebied (de zone) - in Roosendaal de compacte binnenstad - moeten verplicht 200 euro per pand per jaar bijdragen aan een fonds. Saskia Nieuwesteeg van Bureau Binnenstad: ,,Dat is een laag tarief. In Tilburg betalen ondernemers 400 tot 1.200 euro per pand.” Bureau Binnenstad voert het beleid van Roosendaal Binnenstad bv uit, waarin onder meer de gemeente, de ondernemers en de vastgoedeigenaren samenwerken.

Volledig scherm Ad Dekkers en Saskia Nieuwesteeg van Bureau Binnenstad Roosendaal. © Binnenstad Roosendaal

Gemeentelijke belasting

Die bijdrage van 200 euro wordt als een belasting geïnt. Daarom moest de gemeenteraad in december akkoord gaan met de opzet. De gemeente sluist de opbrengst door naar het BIZ-fonds. Vanuit dat fonds kan de BIZ bijdragen aan belangrijke ontwikkelingen in het winkelhart. Zoals het bevorderen van een schone en veilige binnenstad, technologische innovatie (de Roospas), verwerking van data van het winkelend publiek en het verduurzamen van panden.

Quote Dan hebben we een organisa­tie die voor alle vastgoedei­ge­na­ren kan spreken Ad Dekkers, Bureau Binnenstad Roosendaal

Een BIZ bestaat vijf jaar op basis van een plan. Alle vastgoedeigenaren krijgen dat vijfjarenplan voorgelegd en stemmen er dit kwartaal over. De BIZ gaat door als 50 procent van alle pandeigenaren een stem uitbrengt en als tweederde van die stemmen positief is. ,,Dan hebben we een organisatie die voor alle vastgoedeigenaren kan spreken", zegt Ad Dekkers van Bureau Binnenstad.