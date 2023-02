Nieuwbouwproject op voormalige site Aldi levert ook nieuwe trage weg en verbeteringen aan voetpad op

Antwerpen De acht favoriete plekjes van Eurosong­win­naar Gustaph (42) in Antwerpen: “Van deze balletjes in tomaten­saus kan ik blíjven eten”

In mei maakt Antwerpen even plaats voor Liverpool: dan vertegenwoordigt Gustaph, het alter ego van Stef Caers (42) uit Antwerpen, ons land op het Eurovisiesongfestival. De flamboyante en sympathieke ex-achtergrondzanger groeide op in Rotselaar, maar vond tien jaar geleden een vaste stek in de Koekenstad. Hier verklapt hij zijn acht favoriete plekken in zijn thuisstad.

28 januari