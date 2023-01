Nieuw wandelpad met herdenkingsbomen

Deurne Liyo is een van de eerste kindjes geboren in 2023: “Vanuit de verloska­mer het vuurwerk gezien”

Het nieuwe jaar kon niet beter beginnen voor Maxime (29) en Peter (48) uit Deurne: om 3.43 uur zag hun zoontje Liyo het levenslicht in ZNA Middelheim. Het is het zesde kindje voor Maxime en het zevende voor Peter, Liyo is het broertje van Luca (16), Ayiana (11), Matteo (8), Ilayna (5), Aylina (4) en Aliya (1).

1 januari