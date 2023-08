Net was ze nog 6 en klom ze in bomen, nu gaat ze de middelbare school ‘beklimmen’

Antwerps treinver­keer gehinderd door agressie tegen begeleider

Het treinverkeer tussen Brussel en Antwerpen is in de late namiddag in de war gestuurd door een incident op de trein Nijvel-Brussel-Antwerpen. Een treinbegeleider werd herhaaldelijk beledigd door passagiers. De begeleider besloot in Brussel zijn dienst te beëindigen en een klacht in te dienen bij de politie. De trein werd vervolgens afgeschaft.