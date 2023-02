Na drie jaar zonder optocht was er voor de Puiten uit Puitelaand gin ouwe mir aon

Hardleerse chauffeur negeert rijverbod en wordt opnieuw gearres­teerd

De verkeerspolitie merkte op zondag een voertuig op waarvan de bestuurder veroordeeld was tot een rijverbod. Na een korte vluchtpoging konden de agenten vatten nadat hij zich verschanst had in een sportclub. Enkele maanden geleden had de bestuurder nog geprobeerd om aan de politie te ontsnappen door aan hoge snelheid door de binnenstad te rijden. Uiteindelijk reed hij 3 banden plat en werd hij gevat.