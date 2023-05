Muziekvereniging bijt het spits af in Nispens theater

Lokaal bestuur droomt van titel ‘fietsge­meen­te 2024': “We hebben veel ruimte, mooie plekjes en zetten fors in op alles wat met fietsen te maken heeft”

Het lokaal bestuur van Wuustwezel heeft ambities om de fietsgemeente van 2024 te worden. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert die verkiezing om de twee jaar. Iedereen die wel eens fiets kan via www.fietsgemeente.be een korte vragenlijst invullen. “We hebben hier veel ruimte om te fietsen, mooie plekjes om al fietsend te ontdekken én we hebben van fietsveiligheid een topprioriteit gemaakt”, zeggen burgemeester Dieter Wouters en schepen Kris Van Looveren. “Er is veel gebeurd, maar er ligt ook nog veel werk op de planken.”