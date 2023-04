Molenschot met vertrouwen naar topper tegen Gloria UC, dat steken laat vallen

Jong inspireert Sara (16) schrijft haar eigen nummers: ‘Heel bijzonder dat je mensen daarmee kunt raken’

ROOSENDAAL - Sara van Gaans (16) leeft voor de muziek. Ze won in januari de Jongerencultuurprijs van Roosendaal voor haar eigen nummer Horizon. ,,Ik moét iedere dag even achter de piano zitten en zingen, al is het maar vijf minuten.”