Minister Annelies Verlinden brengt bezoek aan lokale CD&V-afdeling van Essen

“Heel wat kopstukken, leden en sympathisanten namen deel aan de familiedag van CD&V Essen”, zegt Steff Nouws. “Een gezellige fietstocht van zo’n 30 kilometer bracht ons langs mooie plekken van onze gemeente. Aan de Oude Pastorij werd de nieuwe publicatie van cd&v Essen, in het bijzijn van minister Annelies Verlinden, officieel voorgesteld. Met dit nieuwe magazine willen we tonen waar we als bestuurspartij de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben én welke plannen er nog op tafel liggen.” Burgemeester Gaston Van Tichelt was trots dat de minister een bezoek bracht aan zijn gemeente. “”Essen is een schitterende gemeente, waar we allemaal fier op zijn. Het is goed wonen bij ons. Ik heb het geluk om te mogen steunen op een sterke cd&v-ploeg.”