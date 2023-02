Minder snelheidsboetes op A58, nieuwe flitspalen Westerparklaan Breda pakken veel snelheidsduivels

Deze revolutio­nai­re robots helpen patiënten met MS en een verlamming opnieuw wandelen: “Dit pak heeft op twee maanden tijd mijn leven drastisch veranderd”

Vandaag werden twee hoogtechnologische staprobots voorgesteld in revalidatiecentrum TRAINM in Antwerpen. Slechts vijftien patiënten met een neurologische aandoening in ons land hebben de eer om de ‘Mollii’, het eerste neuromodulatiepak ter wereld, en de C-Brace uit te testen. Eén daarvan is Jannick (34), die vier jaar geleden de diagnose van MS te horen kreeg: “Dankzij dit pak moet ik niet meer nadenken over elke stap die ik zet.”