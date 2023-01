Mild of spicy eten bij Curry Masala in Roosendaal: ‘Wat kun je aan?’

Antwerpen Gent Jazz gered, Jazz Middelheim (nog) niet

Concertorganisator Greenhouse Talent neemt de organisatie van het Gent Jazz over. En zo is het bekende Gentse festival gered. De toekomst van het Jazz Middelheim blijft evenwel onzeker: het Antwerpse zusterfestival zit niet mee in de overnamedeal.

15:28