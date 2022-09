Met gerinkel naar de winkel: actie loopt tot 15 oktober

Met gerinkel naar de winkel, het is in heel wat Vlaamse gemeenten al jarenlang een traditie en in Essen willen ze die niet verloren laten gaan. “De fiets is het beste vervoersmiddel om aankopen te doen bij winkels in de buurt. Het is beter voor het milieu, je eigen gezondheid én het bespaart je tijd en geld. Want je moet niet wachten in de file, dure brandstof tanken of op zoek gaan naar een (betalende) parkeerplaats”, zegt schepen Helmut Jaspers (Vooruit). “Fietsen en wandelen is gezond én vermindert de verkeers- en parkeerdrukte in onze gemeente. Bovendien is het klimaatvriendelijk. Reden te meer om deel te nemen aan de actie.” Met de ‘Gerinkel naar de Winkel’ campagne willen Gemeente Essen en Unizo Essen inzetten op de leefbaarheid van Essen. “Unizo Essen ondersteunt deze actie graag omdat lokaal winkelen zuurstof pompt in onze lokale bedrijven en de sociale contacten doet floreren! Winkel hier en te voet of met de fiets is goed voor iedereen”, zegt Kris Van Dorst van Unizo.