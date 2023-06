Meisje (15) krijgt mestvork in been tijdens het werk in Nispen

Politie betrapt foutpar­keer­ders met vervalste mindervali­den­kaart

Het verkeersondersteuningsteam van de lokale politie patrouilleerde in Merksem met extra aandacht voor het gebruik en misbruik van parkeerkaarten voor mindervaliden. Vijf kaarten werden in beslag genomen omdat ze gekopieerd of vervallen waren. Er werden ook vier boetes uitgedeeld.