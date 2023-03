Marije (42) nieuwe directeur van Crematoria Zoom- en Zegestede: 'Je kunt hier echt iets betekenen op belangrijke momenten’

Chiro Sint-Job klaar voor spetteren­de editie van I Love Sint-Job en I Love Retro: “Alles ingezet op veiligheid”

Duizenden jongeren kijken er al maanden naar uit, maar dit weekend is het dan eindelijk zover. Vrijdagavond worden 3.500 feestvierders verwacht voor I Love Sint-Job en een dag later is het nog eens feest met I Love Retro. Voor zaterdag zijn er nog wel tickets. De vrijdagavond is volledig uitverkocht.