Mariabeeld van jaren ‘50 krijgt nieuwe plaats in Heemkundig Museum

Borgerhout­se wijnbar Glou Glou verschijnt in restaurant­gids Bib Gourmand: “Passie voor natuurwijn”

Glou Glou: het is een geluid dat je regelmatig hoort in de wijnbar op het Moorkensplein (namelijk het geklok van een fles), en meteen ook de naam van de zaak van Ruth Dreessen (40), Michael Roelants (41), Johan Heuninck (43) en Christophe van Remoortere (34). De wijnbar is dit jaar nieuwkomer in de restaurantgids Bib Gourmand, dat restaurants met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding bundelt. “We passen in het lijstje: voor 40 euro heb je hier lekker gegeten.”