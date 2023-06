Man uit Roosendaal laat piemel zien aan zonnende vrouwen in Zeeland

Casa Callente opent antenne­post in Essen

Casa Callente, het inloophuis voor mensen met kanker en hun omgeving, uit Brasschaat opent een antennepost in Essen. Het inloophuis Casa Callenta is gevestigd in de lokalen van Bielebale in Brasschaat. Omdat Brasschaat niet voor alle Essenaren handig bereikbaar is, opent Casa Callenta een antenne in Essen. Iedereen met kanker kan er alleen of samen met familie of vrienden terecht. Zij zorgen voor ontmoetingsmomenten, vormingen, informatie en ontspannende activiteiten. De Oude Pastorij wordt de thuis van de Essense antenne van Casa Callenta. De wandelingen starten telkens op deze plek om 13.30 uur. De eerste twee staan gepland op 27 juni en 25 juli. Op 29 augustus om 13.30 uur staat de workshop Look good, feel better op het programma. Een workshop van een schoonheidsspecialiste van Kom op Tegen Kanker waarbij verzorging en make-up centraal staan. Op 26 september is er een infosessie van Rentree over terug aan het werk gaan na en met kanker.