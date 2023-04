Man op de vlucht na botsing tegen paaltje met auto in Nispen

Van bloemschik­ken tot helder schrijven: bij deze 7 lentework­shops in de regio Antwerpen leer je nog iets nieuw

De lente is in het land, maar het is nog even wachten op echt zomerweer. In de tussentijd kan je bijvoorbeeld een nieuwe vaardigheid leren. Vind jij het tijd geworden om een nieuwe hobby uit te proberen? Zowat overal in de ruime regio rond Antwerpen worden tijdens de lente toffe workshops georganiseerd voor jong en oud. Onze redactie lijst er zeven op: van bloemschikken in Kalmthout tot helder en overtuigend schrijven in Berchem.