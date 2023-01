Man (27) gesnapt met drugs na te traag rijden over snelweg bij Roosendaal

Agenten zagen zijn auto met 70 kilometer per uur over de snelweg rijden. Omdat de dienders dit verdacht vonden, gaven ze de bestuurder een stopteken. Daarop nam de 27-jarige de afslag en stopte op de Willem Dreesweg in Roosendaal. Maar in plaats van stil te blijven staan, gooide de man een pakketje het raam uit om vervolgens snel weg te rijden.