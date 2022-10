Lokaal bestuur op ronde langs de verschillende wijken

De infoavonden starten telkens met een kort filmpje dat aantoont wat er de afgelopen jaren in Essen werd gerealiseerd. Vervolgens lichten de burgemeester en schepenen in een kwartiertje toe wat de plannen zijn voor de toekomst. Daarna is het aan de buurtbewoners. De voorbije maand kregen de Essenaren de gelegenheid om op voorhand vragen, meldingen of opmerkingen in te sturen. De meest voorkomende onderwerpen worden eruit gelicht en besproken door het gemeentebestuur.