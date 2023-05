LIVE amateurvoetbal | En weer gelijk: Groen Wit geeft voorsprong weer snel weg in knotsgekke halve finale

Van een handtas tot ontspannen in de privésauna: met deze 7 tips verras jij je mama op Moederdag in de regio Antwerpen

In Antwerpen vieren we Moederdag vooral op 15 augustus, maar je kan de niet-Antwerpse dag van de mama’s op zondag 14 mei toch ook niet echt overslaan? Hoog tijd dus om al eens na te denken welk cadeau je gaat geven aan je mama. Onze redactie geeft je inspiratie met enkele klassiekers en verrassende alternatieven in Antwerpen en omstreken. Van handtassen in Wilrijk tot een ontspannend momentje met twee in de privésauna: met deze tips verwen jij je mama op Moederdag.