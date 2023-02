Liefde gaat inderdaad door de maag: West-Brabantse restaurants hebben het druk met Valentijnsdag

Essen/Kalmthout/Kapellen/Antwerpen Geen of beperkt treinver­keer tussen Essen en Antwerpen volgende vier weekends

De komende weekends is er nauwelijks of geen treinverkeer mogelijk tussen Essen en Antwerpen door werken aan het spoor. Infrabel legt wel vervangende bussen in. De overweg in de Bontstraat is ook tot eind februari afgesloten.

10 februari