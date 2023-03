Licht op groen voor stevig klimaatplan: “We moeten voorbereid zijn op droogte en hevige regenval”

De voorbije maanden hebben heel wat Vlaamse gemeenten werk gemaakt van een uitgebreid klimaatplan. “De recente overstromingen in de Ardennen, de droogte van afgelopen zomer: de klimaatdoelstellingen zijn niet langer een ver-van-mijn-bed-show”, zegt schepen van Milieu Helmut Jaspers (Vooruit). “Gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol te spelen. In september 2020 ondertekende Essen het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie. Ook werd het Lokaal Klimaat- en Energiepact met de Vlaamse overheid onderschreven. In het kader daarvan is er nu een klimaatplan opgesteld.”

Maatregelen

Met het klimaatplan wil Essen de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40 % reduceren tegen 2030. “We willen de uitstoot van broeikasgassen door energie sterk verminderen en Essen klaarmaken om de gevolgen van de klimaatverandering zoals hitte, droogte en hevige neerslag tegen te gaan”, zegt Jaspers. “We hebben daarvoor 160 maatregelen uitgewerkt. Duurzaam energieverbruik en hernieuwbare energie, onthardingsprojecten, robuustere bossen en ‘klimaatgroen’, milieuvriendelijker vervoer en minder CO²-uitstoot zijn er daar enkele van. We starten gelukkig niet van nul. Veel bedrijven, inwoners en organisaties dragen nu al hun steentje bij door te investeren in een energetische renovatie, isolatie of in energiezuinige toestellen. Zij kunnen voor duurzame oplossingen terecht bij het EnergieK loket in ons gemeentehuis. Naast begeleiding en Vlaamse premies kunnen ze ook rekenen op een extra steuntje in de rug via de gemeentelijke duurzaamheidspremie.”