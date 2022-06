Leerling van Sint-Jozefinstituut waarschuwt via mail voor schietincident, vermoedelijk om examenregeling in de war te sturen: “Misplaatste grap”

De school kreeg voor het eerste lesuur een mail dat er om 10 uur een schietincident zou plaatsvinden. “We hebben onmiddellijk de politie en de hulpdiensten verwittigd en alles gedaan om de veiligheid van leerlingen en personeel te garanderen”, klinkt het in een bericht dat de school via Smartschool naar alle ouders stuurde. “We hebben de kalmte bewaard, maar mogelijk heeft dit wel voor een impact gezorgd bij de leerlingen. De politie is direct met een onderzoek gestart en heeft de zaak gelukkig snel kunnen afronden. Voorlopig kunnen we zeggen dat het om een misplaatste grap gaat van een leerling.” De dader stuurde dan wel een anonieme mail, maar op basis van het aangemaakte mailadres en van de locatie van waar de mail verstuurd werd, kon zijn identiteit al snel achterhaald worden. De examens zijn allemaal kunnen doorgaan.

Geen evacuatie

Burgemeester Gaston Van Tichelt is tevreden dat de politie het heel sereen heeft aangepakt. “Het parket voert een onderzoek en er is een leerling uit de klas gehaald die vermoedelijk verantwoordelijk is, maar het parket voert dat onderzoek”, zegt Van Tichelt. “Onze politie heeft het wel zo sereen mogelijk proberen aan te pakken. Er was natuurlijk wel even spanning en er waren politiemensen in uniform aanwezig, maar ook in burger. We wilden zo min mogelijk paniek veroorzaken omdat een examenperiode sowieso al stressvol genoeg is voor leerlingen. Er is even afgewogen of er een evacuatie moest gebeuren, maar uiteindelijk is beslist om dat niet te doen.”