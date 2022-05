Kultuurgroep Keldertrapken gijzelt redactie van Essen Info en maakt eigen editie

Andere bril

Volgens burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) doet het deugd om eens wat anders nieuws te kunnen brengen. “Al snel hadden we Kultuurgroep Keldertrapken voor ogen. Zij kijkt met een andere bril naar het nieuws uit onze gemeente”, zegt Van Tichelt. “We vroegen om van ons infoblad ‘een specialleke’ te maken. Naar mijn mening zijn ze daar met glans in geslaagd. Het resultaat is een voorbeeld van creativiteit.” Keldertrapken zelf vond het ook wel enorm leuk om te doen. “Slechts één artikel, over het project ‘Essen Leest’, en de UiT-kalender hebben we niet zelf geschreven”, zegt Frederik Raes. “Alle andere onderwerpen hebben we zelf bedacht en overgoten met onze humor. We houden ervan om dingen anders te doen. Het moeilijkste van al was schrappen. We hadden wel 80 ideeën maar waren natuurlijk beperkt tot een vast aantal pagina’s. We zijn in ieder geval benieuwd hoe de Essenaar hierop zal reageren. En als dat meevalt, maken we misschien ooit nog een editie.”