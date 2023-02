Krabbegat en Tullepetaonestad begraven strijdbijl definitief met carnavalskraker van burgemeesters

Antwerpen Antwerpse universi­teit zoekt dringend lichamen voor de wetenschap: “Essentieel voor onze toekomsti­ge artsen”

De Universiteit Antwerpen is dringend op zoek naar donorlichamen om les mee te geven en onderzoek mee te voeren. De unief zag de ‘lichaamsafstanden’ vorig jaar drastisch afnemen, terwijl het aantal studenten wél de hoogte in schoot. “Het leren plaatsen van prothesen of het aanleren van transplantatietechnieken: de lichamen zijn essentieel in de opleidingen van onze toekomstige artsen.”

