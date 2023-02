Kleurrijke kunststukjes in grote optocht van Paplaand

WOUW - Zoals meer optochten in de regio, is ook de Wouwse stoet (zeventien startnummers) dit jaar iets korter dan anders. Maar de vele jeugd die meedoet, schetst een rooskleurige toekomst voor Paplaand.

Het Wouwse motto resoneert ook buiten het dorp, zo blijkt. Want ‘Tis un jille kunst’ om na twee jaar coronastilte weer aan bouwers te komen, weten ze bij het Kruislandse BC D’un Ouwe Meuk. De club maakt zich zorgen om het wegvallen van het merendeel van de bouwclubs in het thuisdorp en speurt met hun wagen vol vacatures nu zelfs in Wouw naar deelnemers voor de optocht van Pompedurp in 2024.

Maar de meeste wagens komen ook hier van buitenaf: De Kurketrekkers en BC Duimen Omhoog uit Roosendaal zijn van de partij, net als CV Heikant uit het Vlaamse Essen. Met wat kunst- en vliegwerk wordt de bijdrage van BC D'n Peej uit Mangelpeejenlaand door de jury gewoon als Wouws geteld: Moerstraten hoorde toch immers bij de voormalige gemeente Wouw?

De enige grote wagen van Wouwse makelij is wel een waar kunststukje. Met een Jules Verne-thema won We Zen Wir De Leste zaterdag nog goud in Roosendaal. Nu volgt een ereronde voor thuispubliek.

Mondriaan en Annie Schilder

Ook Niks Wèèrt heeft wat te vieren: al elf jaar is de loopgroep, naar eigen zeggen, beeldbepalend. De bewoners van woonzorgcomplex De Lindenberg hebben zich omgedoopt tot rijdende kunstgalerie. Met camera's, kwasten én Annie Schilder.

Er komen meer schilders voorbij; zo hebben de jonkies van de Dursmijters en de Zoetwatermatrozen allebei inspiratie uit Mondriaan gehaald, en de Kunstzinnige Meiden schilderen zelf wat af. De in totaal vier clubjes in de basisschoolleeftijd geven zo misschien wel de meeste kleur aan de optocht. Met de nieuwe aanwas zit het dus wel goed, al doen ze er zelf niet te gewichtig over: ‘Koud kunstje’, staat er op de rijdende iglo van de Aprèskimo's.

Volledig scherm BC Duimen Omhoog uit Roosendaal en hun rijdende Foodtruckfestival waren er ook in Paplaand (Wouw) bij. © Freek Verhulst

Volledig scherm De bewoners van woonzorgcomlex De Lindenberg en hun begeleiders hadden zichzelf omgetoverd tot rijdende kunstgalerie. Optocht Paplaand (Wouw) © Freek Verhulst

Volledig scherm De prinsenwagen van We Zen Wir de Leste was de enige Wouwse grote wagen, maar is wel een waar kunststukje. © Freek Verhulst

Volledig scherm Jongelingen als De Zoetwatermatrozen gaven op eigen wijze kleur aan de optocht in Paplaand (Wouw) © Freek Verhulst

Volledig scherm CV de Heikant uit Essen en hun après-skiwagen zijn ook van de partij in Paplaand (Wouw). © Freek Verhulst

Volledig scherm BC D'un Ouwe Meuk uit Kruisland speurt ook in Paplaand (Wouw) naar deelnemers voor hun optocht. © Freek Verhulst