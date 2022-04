Kleine Phil zorgt voor viergeslacht bij familie de Ryck

Opa Charles de Ryck (61) en zijn echtgenote Maryke (53) zijn bijzonder trots op hun eerste kleinkind. “Het was best wel even spannend”, zegt hij. “De kans was groot dat mijn kleinzoon op mijn verjaardag geboren zou worden. Maar Phil kwam uiteindelijk toch een dagje later. Zo’n kindje is toch een wonder. Alle erop en eraan. Helemaal af. We zijn fier op ons eerste kleinkindje. Phil zorgt meteen ook voor een viergeslacht. Onze stamboom wordt door hem dus verdergezet. Moet ik jullie nog vertellen hoe geweldig wij ons voelen?”